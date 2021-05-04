В Каменске-Шахтинском без вести пропал 49-летний мужчина с психическим заболеванием

В Каменске-Шахтинском разыскивают 49-летнего мужчину. Местонахождение Виталия Самсонова неизвестно почти месяц.Последний раз его видели 19 апреля. Житель Заводского района города Каменска-Шахтинского имеет вторую группу инвалидности и нуждается в медпомощи. Как стало известно Rostov.ru, Виталий состоит на учете у врача-психиатра. В тот день Виталий собирался в больницу. Мужчина собрал вещи и ушел из дома. С тех пор о нем нет вестей.Мать Виталия узнала о его исчезновении не сразу. Пенсионерка живет отдельно от сына. Когда женщина продолжительное время не могла до него дозвониться, то забила тревогу. Она написала заявление в полицию.На вид Виталию около 50 лет. У него европейский тип лица, темные с проседью волосы и серые глаза. Рост мужчины составляет 170-175 сантиметров, телосложение - среднее. В день исчезновения его видели в темном свитере, спортивных брюках и ботинках такого же цвета. С собой у мужчины были документы.Если вам известно что-либо о местонахождении Виталия Самсонова, сообщите об этом по номерам: 8(86365)7-28-31, 02, 7-46-96 или 8-961-406-77-67.