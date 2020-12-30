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На Дону прогнозируют дождливое и пасмурное начало недели

На Дону прогнозируют дождливое и пасмурное начало недели
Жителей Ростовской области ожидает пасмурная погода в начале недели. В северных районах температура воздуха опустится до -4 градусов, а днем в южной части региона потеплеет до +4.

В понедельник, 4 января, в Заветинском, Ремонтненском и Зимовниковском районах вечером пройдут дожди.

На следующий день аналогичная погода будет в Ростове, Таганроге и Мясниковском районе. Температура в этих муниципалитетах будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Утром 6 января осадки перейдут из восточной части региона в северную (Чертковский, Верхнедонской и Морозовский районы). Дождь ожидается и в Ростове-на-Дону.

Из-за ночных заморозков (-1...-4 градуса) на дорогах этих районов образуется тонкий слой льда. Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим в условиях непогоды. По возможности стоит отказаться от поездок.

В южной части области дождей не будет. В Песчанокопском, Сальском и Егорлыкском районах столбики термометров покажут -1 градус ночью, а днем потеплеет до +3.

Метеорологи прогнозируют в начале недели слабый ветер (не более 6 метров в секунду) юго-восточного и восточного направлений.

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