В хуторе Ростовской области введут карантин из-за бешеной лисы
В Ростовской области зарегистрировали очередной случай бешенства у животного. В управлении ветеринарии региона 6 мая сообщили, что в Шолоховском районе обнаружили больную лису.
Мёртвого зверя нашли в хуторе Калиновском. Специалисты заподозрили, что он мог болеть бешенством, и взяли биоматериал на анализ. Их опасения подтвердились.
- В ближайшее время на отдельной территории муниципального образования введут карантин, - рассказали в ведомстве.
Ранее заболевания зафиксировали у куницы в Обливском районе, 11-месячной коровы в Милютинском районе и собаки в Каменске-Шахтинском.
Напомним, что бешенство — опасное заболевание, которое поражает как животных, так и людей. Чтобы избежать заражения, дончан просят избегать контакта с дикими зверями и каждый год прививать своих питомцев.