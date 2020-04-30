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В хуторе Ростовской области введут карантин из-за бешеной лисы

В хуторе Ростовской области введут карантин из-за бешеной лисы
В Ростовской области зарегистрировали очередной случай бешенства у животного. В управлении ветеринарии региона 6 мая сообщили, что в Шолоховском районе обнаружили больную лису.

Мёртвого зверя нашли в хуторе Калиновском. Специалисты заподозрили, что он мог болеть бешенством, и взяли биоматериал на анализ. Их опасения подтвердились.

- В ближайшее время на отдельной территории муниципального образования введут карантин, - рассказали в ведомстве.

Ранее заболевания зафиксировали у куницы в Обливском районе, 11-месячной коровы в Милютинском районе и собаки в Каменске-Шахтинском.

Напомним, что бешенство — опасное заболевание, которое поражает как животных, так и людей. Чтобы избежать заражения, дончан просят избегать контакта с дикими зверями и каждый год прививать своих питомцев.

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