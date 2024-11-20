В ходе СВО пропал 47-летний боец из Ростовской области

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В зоне проведения специальной военной операции пропал без вести 47-летний военнослужащий из Ростовской области. Алексей Гаранин не выходит на связь уже более месяца.Алексей Гаранин был призван на службу из Ростова-на-Дону и зачислен в состав 20-й мотострелковой дивизии 242-го полка. Его воинская часть № 46 317. Позывной «Горыныч», номер жетона АВ-786446.Осенью Алексей отправился выполнять боевое задание. В последний раз родные услышали его голос 13 октября. В тот день он позвонил с базы, которая находилась недалеко от Иловайска, на юге Донецкой области.У Алексея есть несколько примет: на спине — изображение церкви с тремя куполами и тремя святыми. Руки полностью покрыты татуировками, на правом плече — изображение Николая Чудотворца.Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея, пожалуйста, сообщите в военный комиссариат.