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В домах Каменска из кранов потекла грязная вода

В домах Каменска из кранов потекла грязная вода
В Ростовской области 19 ноября жители Каменска-Шахтинского в очередной раз пожаловались на качество воды. В соцсетях горожане опубликовали фото, на которых видно, что из кранов течет жидкость болотного цвета.

- Ванна не отмывается от осадка. Ребёнка невозможно искупать! Долго будет идти черная вода? За что мы платим деньги? - возмутилась горожанка.

Черная вода из крана – давно уже не новшество в Каменске. Проблемы начались еще в конце сентября 2022 года. После этого в городе даже вводили режим ЧС. Однако вскоре его сняли, якобы потому что проблему удалось решить. Однако люди продолжили получать в квартиры и дома грязную жидкость.
Фото: соцсети
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