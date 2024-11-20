В домах Каменска из кранов потекла грязная вода

Фото: соцсети

В Ростовской области 19 ноября жители Каменска-Шахтинского в очередной раз пожаловались на качество воды. В соцсетях горожане опубликовали фото, на которых видно, что из кранов течет жидкость болотного цвета.- Ванна не отмывается от осадка. Ребёнка невозможно искупать! Долго будет идти черная вода? За что мы платим деньги? - возмутилась горожанка.Черная вода из крана – давно уже не новшество в Каменске. Проблемы начались еще в конце сентября 2022 года. После этого в городе даже вводили режим ЧС. Однако вскоре его сняли, якобы потому что проблему удалось решить. Однако люди продолжили получать в квартиры и дома грязную жидкость.