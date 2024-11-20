В начале декабря Ростовскую область накроют мощные магнитные бури

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии

В начале декабря Ростовскую область накроют сразу шесть магнитных бурь. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.Тревожные вспышки на солнце начнутся первого декабря, затем пройдут с шестого по восьмое. Также шторм стоит ждать десятого и одиннадцатого числа. Активность будет достигать 5 баллов, что соответствует уровню G-1. Показатель может влиять на работу спутников, вызывать полярные сияния, а также оказывать влияние на маршруты миграции птиц и животных.Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание в эти дни. Чтобы этого избежать, следует больше отдыхать, а также употреблять полезную для организма еду. Не стоит также злоупотреблять кофе.