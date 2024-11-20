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На 54-м году жизни скончался командир казачьей дружины Шолоховского района Ростовской области. О смерти Юрия Борисова 19 ноября сообщили во Войсковом казачьем обществе «Всевеликое войско Донское».Юрий Борисов родом из хутора Дубровский Шолоховского района. Многие годы служил в казачьей дружине родного района. Возглавил его ее есаул в 2014 году. Этот пост он занимал 10 лет.В 2016 году Юрий Борисов был избран депутатом Дубровского сельского поселения четвертого созыва. Спустя пять лет попытался переизбраться, но не смог это сделать.