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Скончался командир казачьей дружины Шолоховского района

Скончался командир казачьей дружины Шолоховского района
На 54-м году жизни скончался командир казачьей дружины Шолоховского района Ростовской области. О смерти Юрия Борисова 19 ноября сообщили во Войсковом казачьем обществе «Всевеликое войско Донское».

Юрий Борисов родом из хутора Дубровский Шолоховского района. Многие годы служил в казачьей дружине родного района. Возглавил его ее есаул в 2014 году. Этот пост он занимал 10 лет.

В 2016 году Юрий Борисов был избран депутатом Дубровского сельского поселения четвертого созыва. Спустя пять лет попытался переизбраться, но не смог это сделать.
Фото: ВКО ВВД
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