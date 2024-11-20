В Ростовской области инвалиду дали три года условно за поножовщину в интернате

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В Ростовской области суд дал три года «условки» инвалиду, который пырнул ножом соседа. Происшествие случилось 12 августа в интернате для престарелых и инвалидов в Волгодонске.По данным следствия, пьяный мужчина вернулся в свою комнату в социальном учреждении. Комнату он делил вместе с соседом-инвалидом. Парализованному мужчине не понравилось, что сосед был пьян. Он сделал ему замечание, после чего между соседями вспыхнул конфликт. В разгар ссоры инвалид достал нож из-под подушки и пырнул им соседа.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Волгодонской районный суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.