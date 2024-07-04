В ходе СВО погиб 40-летний боец из Ростовской области

Фото: Север Дона

В ходе проведения спецоперации погиб 40-летний боец из Ростовской области. Жизнь Александра Патюкова оборвалась 25 июня.Мужчина родился и вырос в слободе Кашары одноименного сельского района. Последние годы проживал в городе Каменске-Шахтинском. В ноябре 2023-го Александр подписал контракт и добровольцем ушел на СВО.Во время выполнения очередной задачи получил тяжелое ранение. Его транспортировали в Москву, где оформили в госпиталь. Однако, несмотря на старания, врачи не сумели сохранить мужчине жизнь.Александра Патюкова похоронят в слободе Кашары. О дате церемонии прощания станет известно позже.