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В ходе СВО погиб 40-летний боец из Ростовской области

В ходе СВО погиб 40-летний боец из Ростовской области
В ходе проведения спецоперации погиб 40-летний боец из Ростовской области. Жизнь Александра Патюкова оборвалась 25 июня.

Мужчина родился и вырос в слободе Кашары одноименного сельского района. Последние годы проживал в городе Каменске-Шахтинском. В ноябре 2023-го Александр подписал контракт и добровольцем ушел на СВО.

Во время выполнения очередной задачи получил тяжелое ранение. Его транспортировали в Москву, где оформили в госпиталь. Однако, несмотря на старания, врачи не сумели сохранить мужчине жизнь.

Александра Патюкова похоронят в слободе Кашары. О дате церемонии прощания станет известно позже.
Фото: Север Дона
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