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В ходе спецоперации погиб 45-летний десантник из Таганрога

В ходе спецоперации погиб 45-летний десантник из Таганрога
В ходе спецоперации погиб 45-летний боец из Ростовской области. Жизнь Александра Матерняка оборвалась 1 апреля.

Мужчина родился и вырос в Таганроге. После службы в воздушно-десантных войсках Александр занялся парашютным спортом. За свою карьеру он совершил более 270 прыжков с разной высоты.

Осенью 2022 года Матерняк попал под волну частичной мобилизации. После подготовки боец оказался на передовой. Во время выполнения боевой задачи таганрожец получил смертельное ранение.

Десантника похоронили в родном городе 5 апреля на Мариупольском кладбище.
Фото: социальные сети
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