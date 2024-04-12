В ходе спецоперации погиб 45-летний десантник из Таганрога
В ходе спецоперации погиб 45-летний боец из Ростовской области. Жизнь Александра Матерняка оборвалась 1 апреля.
Мужчина родился и вырос в Таганроге. После службы в воздушно-десантных войсках Александр занялся парашютным спортом. За свою карьеру он совершил более 270 прыжков с разной высоты.
Осенью 2022 года Матерняк попал под волну частичной мобилизации. После подготовки боец оказался на передовой. Во время выполнения боевой задачи таганрожец получил смертельное ранение.
Десантника похоронили в родном городе 5 апреля на Мариупольском кладбище.