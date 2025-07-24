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В фондах муниципальных библиотек Ростовской области появятся 100 тысяч новых книг

В фондах муниципальных библиотек Ростовской области появятся 100 тысяч новых книг
В регионе завершили закупку книг для муниципальных библиотек на 2025 год. На полках появятся почти 100 тысяч новых изданий.

 
— Ростовская область занимает пятое место среди субъектов России по количеству общедоступных библиотек и четвертое — по совокупному объему книжного фонда. В библиотечную сеть входят 1 008 донских учреждений. Общий объем фонда составляет более 15 млн экземпляров на различных материальных носителях – это книги, журналы, газеты. Безусловно, такой масштабный фонд нуждается в регулярном обновлении, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.


Государство постоянно помогает библиотекам пополнять фонды книгами. С 2021 по 2024 годы на это выделили около 87 млн рублей из федерального бюджета. На эти деньги купили более 205 тысяч книг. Также за эти годы за счет областной субсидии в 113 млн рублей приобрели еще более 285 тысяч книг.

А в 2025 году на покупку литературы направили 19 миллионов рублей из федерального бюджета и 30,2 миллиона – из областного.
Фото: Правительство РО
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