В фондах муниципальных библиотек Ростовской области появятся 100 тысяч новых книг

— Ростовская область занимает пятое место среди субъектов России по количеству общедоступных библиотек и четвертое — по совокупному объему книжного фонда. В библиотечную сеть входят 1 008 донских учреждений. Общий объем фонда составляет более 15 млн экземпляров на различных материальных носителях – это книги, журналы, газеты. Безусловно, такой масштабный фонд нуждается в регулярном обновлении, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Фото: Правительство РО

В регионе завершили закупку книг для муниципальных библиотек на 2025 год. На полках появятся почти 100 тысяч новых изданий.Государство постоянно помогает библиотекам пополнять фонды книгами. С 2021 по 2024 годы на это выделили около 87 млн рублей из федерального бюджета. На эти деньги купили более 205 тысяч книг. Также за эти годы за счет областной субсидии в 113 млн рублей приобрели еще более 285 тысяч книг.А в 2025 году на покупку литературы направили 19 миллионов рублей из федерального бюджета и 30,2 миллиона – из областного.