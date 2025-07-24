В фондах муниципальных библиотек Ростовской области появятся 100 тысяч новых книг
В регионе завершили закупку книг для муниципальных библиотек на 2025 год. На полках появятся почти 100 тысяч новых изданий.
Государство постоянно помогает библиотекам пополнять фонды книгами. С 2021 по 2024 годы на это выделили около 87 млн рублей из федерального бюджета. На эти деньги купили более 205 тысяч книг. Также за эти годы за счет областной субсидии в 113 млн рублей приобрели еще более 285 тысяч книг.
А в 2025 году на покупку литературы направили 19 миллионов рублей из федерального бюджета и 30,2 миллиона – из областного.