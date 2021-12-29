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В донском регионе снизился коэффициент распространения вируса COVID-19. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 5 января.По данным регионального Роспотребнадзора, уменьшение составило 0,08 - с 0,79 до 0,71. Это достаточно хорошее значение, ведь коэффициент влияет на введение или отмену ограничительных мер на территории Ростовской области. Если в ближайшее время он продолжит падать, не исключено, что регион ждут очередные смягчения, тем более что в последнее время количество новых заболевших за сутки также стало снижаться.Напомним, за весь период пандемии на территории Ростовской области выявили более 195 тысяч заразившихся COVID-19.