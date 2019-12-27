В донском регионе прогнозируют гололедицу и туман



В Ростовской области прогнозируют гололедицу и туман. Из-за климатических условий возможны осложнения на дорогах.



Так, 29 декабря, помимо осадков в виде дождя и мокрого снега, прогнозируют гололёдно-изморозевые явления, а также сильный ветер. При этом в регионе будет достаточно тепло. Температура воздуха ночью - до -2…-3°, при прояснениях - до -6°; днём - около +1…+4°, по югу - до +9°.



Водителей просят быть внимательными во время движения, не превышать скорость и соблюдать ПДД.