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В донском регионе прогнозируют гололедицу и туман

В донском регионе прогнозируют гололедицу и туман
В Ростовской области прогнозируют гололедицу и туман. Из-за климатических условий возможны осложнения на дорогах.

Так, 29 декабря, помимо осадков в виде дождя и мокрого снега, прогнозируют гололёдно-изморозевые явления, а также сильный ветер. При этом в регионе будет достаточно тепло. Температура воздуха ночью - до -2…-3°, при прояснениях - до -6°; днём - около +1…+4°, по югу - до +9°.

Водителей просят быть внимательными во время движения, не превышать скорость и соблюдать ПДД.

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