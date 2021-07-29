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В донской столице снова ожидается аномальная жара до +41

В донской столице снова ожидается аномальная жара до +41

В донской столице снова ожидается аномальная жара. Соответствующую информацию сообщили в Ростгидрометцентре.

По данным синоптиков, 1, 2 и 3 августа воздух прогреется до +41 градуса. Из-за высокой температуры в городе объявлен четвертый класс пожароопасности. Людям запрещается жечь костры, мусор и сухую растительность. Следите за своими детьми, чтобы они не играли со спичками. Последствия могут быть печальными.

Также в это время не рекомендуется выходить на улицу без головных уборов и приближаться к лесным массивам. Пейте больше прохладной воды. В случае плохого самочувствия звоните по номеру: 01 или 101 - с мобильного.

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