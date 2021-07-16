В Ростовской области ожидается жара до +41

В Ростовской области снова ожидается аномальная жара. 18 июля в большинстве районов воздух прогреется до +41 градуса. Об этом сообщает региональное МЧС.Температура воздуха ночью – +20…+25°, по северу - до +17°; днём – до +29…+34°, местами - до +38°, во второй половине дня по югу и востоку – сильная жара, до +40…+41°.В некоторых муниципалитетах ожидается высокая пожароопасность. Жителям Дона не рекомендуют разжигать костры и палить сухую траву, чтобы не спровоцировать ландшафтный пожар.Фото: Дмитрий Рязанцев.