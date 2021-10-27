В Донецке нашли 24-летнюю девушку, пропавшую в Каменском районе
Пропавшую в Каменском районе 24-летнюю девушку нашли живой. Александра Богачикова несколько дней не выходила на связь с близкими.
Жительница хутора Нижний Пиховник ушла из дома 27 октября. С тех пор ее никто не видел. Родственники тут же забили тревогу - пропавшая нуждается в медпомощи. Обеспокоенные родные пытались найти Александру самостоятельно, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.
Через двое суток, 29 октября, девушку нашли живой. По информации источника Rostov.ru, она находилась в Донецке (Россия). Как она там оказалась и почему не выходила на связь, выясняют правоохранители.
Фото: Лиза Алерт.