В День всех влюбленных ростовский каскадер начал раздавать тюльпаны

Фото: соцсети

В День всех влюбленных ростовский каскадер Евгений Чеботарев провел необычную акцию. Он подготовил три тысячи тюльпанов и раздавал их бесплатно на Пушкинской улице.Чеботарев отметил, что любой мужчина может забрать букет, чтобы порадовать свою девушку. К месту раздачи цветов пришло много людей. Некоторые снимали происходящее на видео, а другие сразу же воспользовались предложением.По словам очевидцев, за 25 минут все цветы уже разобрали.