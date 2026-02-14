Новости
В День всех влюбленных ростовский каскадер начал раздавать тюльпаны

В День всех влюбленных ростовский каскадер Евгений Чеботарев провел необычную акцию. Он подготовил три тысячи тюльпанов и раздавал их бесплатно на Пушкинской улице.

Чеботарев отметил, что любой мужчина может забрать букет, чтобы порадовать свою девушку. К месту раздачи цветов пришло много людей. Некоторые снимали происходящее на видео, а другие сразу же воспользовались предложением.

По словам очевидцев, за 25 минут все цветы уже разобрали.
Фото: соцсети
