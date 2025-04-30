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Ростовский каскадёр Евгений Чеботарёв высадил в «Майбахе» петунии

Ростовский каскадёр Евгений Чеботарёв высадил в «Майбахе» петунии
Ростовский каскадёр вновь удивил публику своим безрассудным поступком. На этот раз Евгений Чеботарёв не стал рисковать жизнью, а решил примерить на себя роль садовода и украсил «Майбах» десятками цветов.

Молодой человек засыпал салон дорогого автомобиля землёй и начал пересаживать петунии разных оттенков. Но это было только начало. После успешной пересадки Чеботарёв отправился в путь, оставив клумбу на заднем сиденье.

Вероятно, после поездки каскадёр выбросит цветы на свалку.
Фото: Евгений Чеботарев соцсети
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