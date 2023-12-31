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Ростовский каскадер раздавал бесплатно ёлки и яйца

Ростовский каскадер раздавал бесплатно ёлки и яйца
Ростовский каскадер Евгений Чеботарев вместе со своей подругой раздавали ёлки и яйца. «Деда Мороза» заметили на улицах города днем 30 декабря.

Исполнитель трюков загрузил свой «Ролс Ройс» новогодними деревьями, припарковался у одного из кафе и вывесил табличку: «Елки – бесплатно». На капот он выложил яйца. Любой проходящий мимо горожанин мог взять понравившееся дерево и десяток яиц. Между тем Чеботарев привлек внимание сотрудников ДПС. Видимо, правоохранители не привыкли видеть ёлки на крыше авто за 15 млн рублей.
Фото: Соцсети.
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