Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове водитель таски попал в серьезное ДТП

В Ростове водитель таски попал в серьезное ДТП
В Ростове водитель такси попал в серьезное ДТП. Авария произошла на Нансена 14 февраля.

Как сообщают очевидцы, столкнулись два авто. От силы столкновения такси отбросило на дорожный знак.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ.

Подробности уточняются.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика