В День ВДВ в Ростове отключили фонтаны

Фото: DonDay.ru.

В Ростове в День Воздушно-десантных войск отключили фонтаны. О том, что водные сооружения перестали работать 2 августа, сообщили местные жители.Вода перестала бить из фонтанов на Театральной площади, улице Береговой, в парке «Аллея Роз» (проспект Коммунистический, 25/4) и ряде других мест.Несколько дней назад, 31 июля, власти Ростова сообщили об отключении светомузыкального фонтана в парке «Аллея Роз». Он оказался забит мусором, поэтому в сооружении временно прекратили подачу воды. Из-за чего не работают остальные фонтаны, остается загадкой.Не исключено, что их отключили специально. Возможно, городские власти были обеспокоены купанием десантников в фонтанах. Такой стереотип о праздновании 2 августа сложился давно. Однако среди самих «голубых беретов» такую традицию осуждают. Теперь многие мужчины, имеющие отношение к празднику, стараются проводить его с семьей.