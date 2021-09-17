В честь спортсмена из Ростова Нагорного назвали новый гимнастический элемент
В гимнастическую программу ввели новый именной элемент. Прыжок с перевертыванием в воздухе назвали в честь спортсмена из Ростова-на-Дону Никиты Нагорногго, сообщили в Международной Федерации гимнастики (FIG).
Сложный элемент он продемонстрировал на чемпионате Европы по многоборью, который состоялся в городе Базеле (Швейцария). Донской спортсмен выполнил тройное сальто во время прыжка назад, согнувшись. Элементу присвоили сложность первой категории.
Отметим, накануне 24-летний спортсмен стал многократным призером Олимпийских игр в Токио. Он завоевал золото в командных соревнованиях, а также бронзу в личном многоборье и упражнениях на перекладине. После этого его популярность начала стремительно расти и выросла настолько, что многие удивляются, почему другие олимпийские чемпионы не становятся настолько известными и медийными.
Гимнаст успел побывать на шоу «Вечерний Ургант», где устроил собственную вечеринку с известными блогерами. Спортсмен набрал тысячи подписчиков на YouTube и в «Инстаграме». Он возглавляет главный штаб Юнармии, а недавно стал членом жюри популярного юмористического шоу.