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Губернатор Василий Голубев поддержал развитие Южного федерального университета до 2029 года

Губернатор Василий Голубев поддержал развитие Южного федерального университета до 2029 года
Губернатор Василий Голубев поддержал развитие Южного федерального университета до 2029 года, включая организацию образовательных и научно-исследовательских процессов, модернизацию инновационной деятельности. Министерства, ведомства и общественные организации содействуют практике и стажировке студентов в организациях Дона, проводятся занятия в различных сферах, а также ежегодный научно-образовательный форум. Инновационные и образовательные кластеры активно поддерживают технологическое предпринимательство среди студентов и молодых ученых.
Источник: телеграм-канал "ПроРостов"
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