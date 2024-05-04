Губернатор Василий Голубев поддержал развитие Южного федерального университета до 2029 года
Губернатор Василий Голубев поддержал развитие Южного федерального университета до 2029 года, включая организацию образовательных и научно-исследовательских процессов, модернизацию инновационной деятельности. Министерства, ведомства и общественные организации содействуют практике и стажировке студентов в организациях Дона, проводятся занятия в различных сферах, а также ежегодный научно-образовательный форум. Инновационные и образовательные кластеры активно поддерживают технологическое предпринимательство среди студентов и молодых ученых.