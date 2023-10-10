Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова закрытые ветвями указатели мешают движению авто

В центре Ростова закрытые ветвями указатели мешают движению авто
В центре Ростова-на-Дону закрытые ветками указатели мешают движению автомобилей. Кадры с места местные жители опубликовали 10 октября на сайте Благоустройства.

По словам горожан, на Кировском проспекте, возле дома № 41, ветви растений заслонили предупредительные знаки. Из-за плохой видимости водители могут заметить указатели только вблизи. Таким образом, риск возникновения ДТП значительно возрастает.

Кроме того, опасности подвергаются и пешеходы. Они легко могут попасть под колеса машины.

Чтобы избежать ЧП, важно обрезать ветви деревьев. Чтобы ростовчане смогли безопасно передвигаться, жители просят решить проблему в ближайшее время. Пока горожанам следует быть внимательнее.
Фото: Благоустройство
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.