В центре Ростова закрытые ветвями указатели мешают движению авто

Фото: Благоустройство

В центре Ростова-на-Дону закрытые ветками указатели мешают движению автомобилей. Кадры с места местные жители опубликовали 10 октября на сайте Благоустройства.По словам горожан, на Кировском проспекте, возле дома № 41, ветви растений заслонили предупредительные знаки. Из-за плохой видимости водители могут заметить указатели только вблизи. Таким образом, риск возникновения ДТП значительно возрастает.Кроме того, опасности подвергаются и пешеходы. Они легко могут попасть под колеса машины.Чтобы избежать ЧП, важно обрезать ветви деревьев. Чтобы ростовчане смогли безопасно передвигаться, жители просят решить проблему в ближайшее время. Пока горожанам следует быть внимательнее.