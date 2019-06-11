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В центре Ростова раскопают древний могильник

В центре Ростова раскопают древний могильник
В Ростове на археологические раскопки на улице Станиславского потратят 9 370 137 рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Донской столицы.

Грунтовый некрополь Темерницкого городища найден между Будённовским проспектом и переулком Семашко. На указанном участке сейчас ведётся реконструкция дороги. Известно, что под слоем асфальта скрываются остатки античного поселения.

Средства на археологические работы выделяются из городского бюджета. Согласно документации, подрядчик должен исполнить заказ с момента заключения контракта и до 15 октября 2019 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 июля. Через три дня после этого пройдёт электронный аукцион.

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