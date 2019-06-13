Администрация Ростова: Археологические работы не помешают ремонту на Станиславского



В администрации Ростова сообщили, что ремонт на улице Станиславского не затянется из-за археологических работ. Такая информация размещена на сайте мэрии.



Реконструкция ведётся на участке от проспекта Будённовского до переулка Семашко. Археологические же исследования запланированы на небольшом участке на пересечении Станиславского и Будённовского, поэтому ремонтные работы не затянутся.



Сейчас на улице уже сняты рельсы, шпалы и контактные сети. Рабочие готовятся к устройству инженерных коммуникаций.



Напомним, в центре города находится грунтовый некрополь Темерницкого городища. На его исследование выделено 9 370 137 рублей.