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Администрация Ростова: Археологические работы не помешают ремонту на Станиславского

Администрация Ростова: Археологические работы не помешают ремонту на Станиславского
В администрации Ростова сообщили, что ремонт на улице Станиславского не затянется из-за археологических работ. Такая информация размещена на сайте мэрии.

Реконструкция ведётся на участке от проспекта Будённовского до переулка Семашко. Археологические же исследования запланированы на небольшом участке на пересечении Станиславского и Будённовского, поэтому ремонтные работы не затянутся.

Сейчас на улице уже сняты рельсы, шпалы и контактные сети. Рабочие готовятся к устройству инженерных коммуникаций.

Напомним, в центре города находится грунтовый некрополь Темерницкого городища. На его исследование выделено 9 370 137 рублей.

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