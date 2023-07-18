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В центре Ростова из-за просевшей плитки накренился столб над тротуаром

В центре Ростова из-за просевшей плитки накренился столб над тротуаром
В центре Ростова столб на пешеходном тротуаре накренился из-за просевшей плитки. Кадрами опасного участка в переулке Соборном с Rostov.ru 18 июля поделились горожане.

На снимках видно, что плитка сбоку тротуара провалилась вниз. Вся пешеходная часть на пересечении с улицей Донской деформировалась. Тротуар словно съезжает к появившейся яме. Ситуацию усугубляет тяжелая урна, стоящая рядом, и столб, под которым провал и образовался. Из-за этого металлическая конструкция наклонилась.

В ближайшие сутки на Дону объявили штормовое предупреждение из-за очередных сильных осадков. Не исключено, что дождь размоет пешеходную часть еще больше. Тогда столб может обрушиться на прохожих в любой момент.
Фото: Rostov.ru.
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