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В центре Ростова дорожники укладывали асфальт поверх луж

В центре Ростова дорожники укладывали асфальт поверх луж
В Ростове рабочие укладывали асфальт поверх луж. Очевидцы ремонта на улице Темерницкой опубликовали фото с места в соцсетях 19 мая.

На снимке видно, что дорожники стоят по щиколотку в воде. Но это не мешает им латать асфальт.

- Ростовские дорожники, как всегда, в трудах и заботах, несмотря на дождь, - подписал фотографию автор.

Последние сутки Ростов накрыли сильные дожди. Вероятно, непогода стала знаком для дорожников: пора заняться ремонтом. В комментариях пользователи отметили, что замечают такую «качественную» работу постоянно в разных районах города. Стоит выпасть снегу или пройти ливню, как рабочие тут же выходят ремонтировать асфальт. Неудивительно, что в донской столице так много ям, несмотря на многочисленные ремонты.
Фото: соцсети.
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