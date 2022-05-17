В центре Ростова дорожники укладывали асфальт поверх луж

Фото: соцсети.

В Ростове рабочие укладывали асфальт поверх луж. Очевидцы ремонта на улице Темерницкой опубликовали фото с места в соцсетях 19 мая.На снимке видно, что дорожники стоят по щиколотку в воде. Но это не мешает им латать асфальт.- Ростовские дорожники, как всегда, в трудах и заботах, несмотря на дождь, - подписал фотографию автор.Последние сутки Ростов накрыли сильные дожди. Вероятно, непогода стала знаком для дорожников: пора заняться ремонтом. В комментариях пользователи отметили, что замечают такую «качественную» работу постоянно в разных районах города. Стоит выпасть снегу или пройти ливню, как рабочие тут же выходят ремонтировать асфальт. Неудивительно, что в донской столице так много ям, несмотря на многочисленные ремонты.