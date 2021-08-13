В больницах Ростовской области может не хватить кислорода для лечения больных коронавирусом. О проблеме с возможными поставками кислорода сообщил министр здравоохранения донского региона Юрий Кобзев.Дело в том, что один из поставщиков из Краснодарского края начал отказываться от исполнения контрактов. К счастью, Ростовскую область это пока не коснулось. Напротив, по просьбе медучреждений закупка увеличилась на 10%.По словам заместителя губернатора по вопросам промышленности Игоря Сорокина, в случае высокой вероятности дефицита у Ростовской области есть запас кислорода. На Дону имеются как собственные производители, так и сторонние. Кислорода нуждающимся должно хватить.Кроме того, на заседании ставили вопрос о вероятности дефицита медикаментов. По словам Юрия Кобзева, препараты, закупавшиеся на месяц, могут закончиться уже через две недели. Ведь план составляли тогда, когда количество пациентов шло на спад.В министерстве никак не могли предположить, что темпы распространения вируса, наоборот, начнут стремительно расти. Чтобы решить данную проблему, из бюджета области выделят дополнительные средства на закупку.