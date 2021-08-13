В больницах Ростовской области может не хватить кислорода для лечения больных коронавирусом
В больницах Ростовской области может не хватить кислорода для лечения больных коронавирусом. О проблеме с возможными поставками кислорода сообщил министр здравоохранения донского региона Юрий Кобзев.
Дело в том, что один из поставщиков из Краснодарского края начал отказываться от исполнения контрактов. К счастью, Ростовскую область это пока не коснулось. Напротив, по просьбе медучреждений закупка увеличилась на 10%.
По словам заместителя губернатора по вопросам промышленности Игоря Сорокина, в случае высокой вероятности дефицита у Ростовской области есть запас кислорода. На Дону имеются как собственные производители, так и сторонние. Кислорода нуждающимся должно хватить.
Кроме того, на заседании ставили вопрос о вероятности дефицита медикаментов. По словам Юрия Кобзева, препараты, закупавшиеся на месяц, могут закончиться уже через две недели. Ведь план составляли тогда, когда количество пациентов шло на спад.
В министерстве никак не могли предположить, что темпы распространения вируса, наоборот, начнут стремительно расти. Чтобы решить данную проблему, из бюджета области выделят дополнительные средства на закупку.