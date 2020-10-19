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В Аксайском районе заявили о нехватке кислорода для больных пневмонией

В Аксайском районе заявили о нехватке кислорода для больных пневмонией
Потребность в кислороде для больных пневмонией резко возросла в Аксайском районе. Об этом сообщил глава районной администрации Виталий Борзенко 21 октября.

Обеспечение пациентов кислородной поддержкой стало наиболее актуальной проблемой в связи с ростом случаев пневмонии у жителей. В Аксайском районе при поиске поставщиков с лицензиями на производство кислорода возникают значительные затруднения.

- Чтобы уменьшить зависимость от поставок средств, необходимых для пациентов с пневмонией, с начала недели приобретено 10 концентраторов и столько же увлажнителей для медучреждений района, - рассказал Виталий Борзенко. - В настоящее время в подразделениях центральной районной больницы производится дополнительный монтаж кислородной системы.

Губернатор донского региона Василий Голубев обратился к главам территорий области с просьбой разобраться в проблеме, связанной с недостатком кислородной поддержки для больных.

Тем временем в Аксайском районе растет число заболеваний коронавирусом. За последние трое суток ежедневное количество инфицированных увеличилось с одного до 15 человек. Виталий Борзенко отметил, что причиной этому стало возвращение жителей с отдыха и повышение показателей тестирования. Однако глава донского региона попросил не вешать ему «лапшу на уши», так как вспышка заболеваемости должна быть установлена в течение суток. Причина внезапно выросшего количества инфицированных в Аксайском районе пока не известна.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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