В ближайшие часы в Ростовской области ожидаются дождь и мокрый снег



Фото: Primamedia.ru



В Ростовской области 21 февраля прогнозируется ухудшение погоды. На территории региона ожидаются дождь и мокрый снег.

По информации Ростовского гидрометцентра, в четверг будет облачно с прояснениями.

- Днём в большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, - сообщили в ведомстве.

Также ожидается небольшое усиление ветра до 7-12 м/с, днём местами порывы 13-18 м/с. Ночью по области -3…+2 градуса, по северу региона до -9 градусов.



Напомним, что в конце недели на Дону ожидается резкое похолодание. В Ростове в пятницу небольшой снег, днём 0 градусов, к вечеру температура опустится до -2, а ночью до -5 градусов.