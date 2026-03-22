На Дону в ближайшие дни пройдут дожди

На Дону в ближайшие дни пройдут дожди. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков СК УГМС с 23 по 25 марта.

В понедельник, 22 марта, метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Этот день пройдет преимущественно без осадков. Порывы ветра достигнут 8-13 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время составит 0…+5 градусов, по северу до -3. Днем показатели термометров поднимутся до +8...+13 градусов, по югу до +16.

Во вторник, 24 марта, в некоторых районах региона возможен небольшой и умеренный дождь. Порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду. После заката градусники покажут +3…+8 градусов, по северу до -1. В дневное время потеплеет до +6...+11 градусов, по югу до +15.

В среду, 25 марта, местами в области пойдут осадки в виде дождя. Днем погода будет преимущественно без осадков. Ожидается сильный ветер с порывами до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов, по северу до -2. А днем специалисты обещают потепление до +13...+18 градусов.
Фото: Дондей
