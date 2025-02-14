В ближайшие несколько часов начнется снежная буря в Ростовской области

Фото: Ростов.ру

В ближайшие часы на Ростовскую область обрушится снежная буря. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным метеорологов, ухудшение погодных условий ожидается в период с 13:00 до 15:00. Мокрый снег будет обильно падать на ветки деревьев и провода. Также прогнозируется образование гололедицы и изморози. Скорость ветра может достигать 18 метров в секунду.Во второй половине дня 16 февраля погодные условия улучшатся.Напомним, что в период с 15 по 20 февраля в регионе прогнозируются резкие перепады температур, усиление ветра, интенсивные осадки и образование наледи на проводах и деревьях. Температура воздуха будет колебаться от -23 до +8 градусов.