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В ближайшие несколько часов начнется снежная буря в Ростовской области

В ближайшие несколько часов начнется снежная буря в Ростовской области
В ближайшие часы на Ростовскую область обрушится снежная буря. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным метеорологов, ухудшение погодных условий ожидается в период с 13:00 до 15:00. Мокрый снег будет обильно падать на ветки деревьев и провода. Также прогнозируется образование гололедицы и изморози. Скорость ветра может достигать 18 метров в секунду.

Во второй половине дня 16 февраля погодные условия улучшатся.

Напомним, что в период с 15 по 20 февраля в регионе прогнозируются резкие перепады температур, усиление ветра, интенсивные осадки и образование наледи на проводах и деревьях. Температура воздуха будет колебаться от -23 до +8 градусов.
Фото: Ростов.ру
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