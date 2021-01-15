В ближайшие часы в Ростовской области ожидается снежная буря

В Ростовской области в ближайшие часы ожидается снежная буря. Непогода настигнет жителей региона около 15 часов 17 января. Сильная метель продолжится в течение следующих суток.Из-за разбушевавшейся непогоды видимость на дорогах значительно ухудшится. Во избежание ДТП автомобилистов просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию с другим транспортом и снизить скорость. По возможности от поездок стоит воздержаться. Пешеходам также нежелательно выходить на улицу. В случае, если необходимо выйти из дома, нужно переходить проезжую часть исключительно в разрешенных местах.Ранее Rostov.ru сообщал об ухудшении погодных условий 18 января. Однако снежная буря нагрянет в Ростовскую область намного раньше. В связи с непогодой возможны обрывы проводов, повреждения крыш и падения деревьев и конструкций.