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В Белой Калитве похоронили женщину, которую зарезал знакомый. Екатерина Ш. умерла от ножевого ранения в шею после скандала с местным жителем.Трагедия произошла 10 октября. Екатерина пришла в ближайший супермаркет за помощью. Она держалась за окровавленное горло и не могла сказать и слова. Сотрудники вызвали «скорую», но спасти женщину не удалось. От ранения она умерла.Вскоре был задержан и предполагаемый преступник. Им оказался знакомый Екатерины. С ним работают следователи.Екатерину похоронили 13 октября в родном городе. У нее был супруг, но пара так и не успела завести детей.