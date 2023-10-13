Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Белой Калитве похоронили женщину, которую зарезал знакомый

В Белой Калитве похоронили женщину, которую зарезал знакомый
В Белой Калитве похоронили женщину, которую зарезал знакомый. Екатерина Ш. умерла от ножевого ранения в шею после скандала с местным жителем.

Трагедия произошла 10 октября. Екатерина пришла в ближайший супермаркет за помощью. Она держалась за окровавленное горло и не могла сказать и слова. Сотрудники вызвали «скорую», но спасти женщину не удалось. От ранения она умерла.

Вскоре был задержан и предполагаемый преступник. Им оказался знакомый Екатерины. С ним работают следователи.

Екатерину похоронили 13 октября в родном городе. У нее был супруг, но пара так и не успела завести детей.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.