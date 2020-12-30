В Белой Калитве машину автохама за неправильную парковку забросали мусором

В Белой Калитве машину автохама забросали мусором из-за неправильной парковки. Инцидент случился в поселке Заречном на улице Машиностроительной, 16.Водитель ВАЗа припарковался рядом с подъездом, перегородив проезд к мусорным жбанам. Местным жителям то не понравилось и они решили закидать авто мусорными пакетами.Вероятно, автохам был крайне удивлен, увидев машину в таком состоянии.Как рассказали очевидцы, из-за парковки возле подъездов мусоровозы не могут опустошить контейнеры и просто проезжают мимо.