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В Белой Калитве машину автохама за неправильную парковку забросали мусором

В Белой Калитве машину автохама за неправильную парковку забросали мусором
В Белой Калитве машину автохама забросали мусором из-за неправильной парковки. Инцидент случился в поселке Заречном на улице Машиностроительной, 16.

Водитель ВАЗа припарковался рядом с подъездом, перегородив проезд к мусорным жбанам. Местным жителям то не понравилось и они решили закидать авто мусорными пакетами.

Вероятно, автохам был крайне удивлен, увидев машину в таком состоянии.

Как рассказали очевидцы, из-за парковки возле подъездов мусоровозы не могут опустошить контейнеры и просто проезжают мимо.

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