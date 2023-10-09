Ростовчане пожаловались на аварийный тополь возле школы № 32

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону горожане просят спилить аварийный тополь рядом со школой № 32. Кадры растения местные жители опубликовали на сайте Благоустройства 8 октября.По словам горожан, сухостой стоит на Фрунзе, 21. На снимках видно, что растение начало сохнуть спустя годы и вот-вот рискует упасть. Не исключено, что именно в этот момент мимо будут проходить дети.- В сухой и безветренный день с него падают палки и кора. Когда ветер, оно скрипит и хрустит. Находится около аллеи, по которой ежедневно ходят дети в школу. Они идут и оглядываются, - сказано в жалобе.Ежедневно в школу ходят сотни детей. Если дерево упадет, они рискуют получить серьезные травмы. При этом ситуацию усугубляет ухудшение погоды. Ранее в донской столице прошел сильный ливень.Как скоро растение срубят, пока не сообщается. Местным жителям лишь остается надеяться, что проблему решат в ближайшее время.