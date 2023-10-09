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Ростовчане пожаловались на аварийный тополь возле школы № 32

Ростовчане пожаловались на аварийный тополь возле школы № 32
В Ростове-на-Дону горожане просят спилить аварийный тополь рядом со школой № 32. Кадры растения местные жители опубликовали на сайте Благоустройства 8 октября.

По словам горожан, сухостой стоит на Фрунзе, 21. На снимках видно, что растение начало сохнуть спустя годы и вот-вот рискует упасть. Не исключено, что именно в этот момент мимо будут проходить дети.

- В сухой и безветренный день с него падают палки и кора. Когда ветер, оно скрипит и хрустит. Находится около аллеи, по которой ежедневно ходят дети в школу. Они идут и оглядываются, - сказано в жалобе.

Ежедневно в школу ходят сотни детей. Если дерево упадет, они рискуют получить серьезные травмы. При этом ситуацию усугубляет ухудшение погоды. Ранее в донской столице прошел сильный ливень.

Как скоро растение срубят, пока не сообщается. Местным жителям лишь остается надеяться, что проблему решат в ближайшее время.
Фото: Благоустройство
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