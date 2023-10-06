В Батайске обезглавленную скульптуру медведей выбросили на свалку
Скульптуру медведей из парка Ленина в Батайске выбросили на свалку в поселке Койсуг. Горожане обнаружили ее на помойке на улице Крымской.
Арт-объект украшал территорию парка на протяжении четырех лет. Местные жители любили делать фотографии с мишками и размещали снимки в соцсетях. Однако вскоре у одного из медведей пропала голова, затем исчезла вся конструкция. Как выяснилось, скульптуру убрали по требованию администрации. Позднее она оказалась на свалке.
Батайчане возмутились, что конструкция неожиданно исчезла из парка и стала частью несанкционированной свалки.
В мэрии Батайска подтвердили, что скульптуру из парка Ленина действительно убрали. На ее месте вскоре появится новая детская площадка, которую строят по губернаторскому проекту «Сделаем вместе». Однако вывозить скульптуру в Койсуг никто не планировал.
— Данная скульптура не состоит на балансе ЖКХ и была выполнена неизвестным мастером. В данный момент специалисты управления ЖКХ разбираются, кто осуществил вывоз и организовал свалочный очаг, — пояснил пресс-секретарь администрации Батайска Никита Толкачев.
Напомним, в середине сентября одного из медведей обезглавили неизвестные. Даже когда скульптуру только установили, вандалы неоднократно ломали уши, сносили головы медведям. На этот раз арт-объект и вовсе выкинули.