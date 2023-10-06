В Батайске обезглавленную скульптуру медведей выбросили на свалку

Фото: Rostov.ru

Скульптуру медведей из парка Ленина в Батайске выбросили на свалку в поселке Койсуг. Горожане обнаружили ее на помойке на улице Крымской.Арт-объект украшал территорию парка на протяжении четырех лет. Местные жители любили делать фотографии с мишками и размещали снимки в соцсетях. Однако вскоре у одного из медведей пропала голова, затем исчезла вся конструкция. Как выяснилось, скульптуру убрали по требованию администрации. Позднее она оказалась на свалке.Батайчане возмутились, что конструкция неожиданно исчезла из парка и стала частью несанкционированной свалки.В мэрии Батайска подтвердили, что скульптуру из парка Ленина действительно убрали. На ее месте вскоре появится новая детская площадка, которую строят по губернаторскому проекту «Сделаем вместе». Однако вывозить скульптуру в Койсуг никто не планировал.— Данная скульптура не состоит на балансе ЖКХ и была выполнена неизвестным мастером. В данный момент специалисты управления ЖКХ разбираются, кто осуществил вывоз и организовал свалочный очаг, — пояснил пресс-секретарь администрации Батайска Никита Толкачев.Напомним, в середине сентября одного из медведей обезглавили неизвестные. Даже когда скульптуру только установили, вандалы неоднократно ломали уши, сносили головы медведям. На этот раз арт-объект и вовсе выкинули.