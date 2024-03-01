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В Батайске легковушка провалилась в канаву на Комсомольской

В Батайске легковушка провалилась в канаву на Комсомольской
В городе Батайске Ростовской области легковушка провалилась в канаву. Снимки с места ДТП горожане опубликовали в соцсетях 29 февраля.

Как сообщают местные жители, авария произошла на Комсомольской, рядом со сквером Авиаторов. На кадрах видно, что легковушка наполовину застряла в канаве. Рядом водитель держится за голову.

Пользователи в комментариях сообщили, что на участке дорогу переходили дети. Чтобы избежать ЧП, он свернул и вылетел в кювет. Некоторые считают, что причиной инцидента стала огромная яма прямо посреди дороги.

В УГИБДД по Ростовской области ситуацию пока не комментировали.
Фото: Соцсети.
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