В Батайске легковушка провалилась в канаву на Комсомольской

Фото: Соцсети.

В городе Батайске Ростовской области легковушка провалилась в канаву. Снимки с места ДТП горожане опубликовали в соцсетях 29 февраля.Как сообщают местные жители, авария произошла на Комсомольской, рядом со сквером Авиаторов. На кадрах видно, что легковушка наполовину застряла в канаве. Рядом водитель держится за голову.Пользователи в комментариях сообщили, что на участке дорогу переходили дети. Чтобы избежать ЧП, он свернул и вылетел в кювет. Некоторые считают, что причиной инцидента стала огромная яма прямо посреди дороги.В УГИБДД по Ростовской области ситуацию пока не комментировали.