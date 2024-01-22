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В Батайске ищут таксиста, сбившего двоих детей

В Батайске ищут таксиста, сбившего двоих детей
В Батайске ищут таксиста, сбившего двоих детей. Мужчина отвез пострадавших к дому и скрылся. Происшествие случилось 21 января.

Около 15:30 на пересечении улицы Рыбной с улицей Фрунзе водитель «Рено Логана» сбил на пешеходном переходе двоих мальчиков, 12 и 14 лет. Таксист довез пострадавших детей к дому и сказал, что вернется вечером. Однако мужчина решил не нести ответственность за свой поступок и не приехал в указанное время.

Как сообщает мама пострадавших мальчиков, у младшего ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей.

Пешеходный переход попадает в слепую зону камер, поэтому женщина ищет свидетелей ДТП. Водитель такси, вероятно, объявится нескоро.

Если вы стали очевидцем автомобильной аварии, можете обращаться по номеру телефона: 8-904-449-40-14.
Фото: Яндекс Карты
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