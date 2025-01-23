В Азовском море сократилось разнообразие видов рыб

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В Азовском море было зарегистрировано исчезновение около 30% рыбных видов, о чем информирует Южный научный центр Российской академии наук.Ранее численность составила 120 видов, а на сегодняшний день их осталось всего лишь 84. Этот вывод сделали специалисты центра.Из 40 видов, разрешенных для рыболовства, 25 играют значительную роль в рыборазведении.На протяжении своей истории главные акценты в рыболовстве всегда были связаны с выловом рыбы в Азово-Кубанском и Азово-Донском регионах. На этих водах рыбаки могут добывать такие виды, как осетр, судак, лещ, тараня и пеленгас.Эксперты предлагают сократить промышленные лимиты вылова и создать около двадцати туристических кластеров.Это потребует изменений в рыбных квотах. Также они рекомендуют сосредоточить массовый вылов в центральной части моря, оставив полупроходные и пресноводные виды для любителей и туристов.