В Таганроге врачи рассказали о ситуации с коронавирусом в их больнице
В Таганроге о случаях заболевания COVID-19 рассказали врачи БСМП. Об этом 15 мая сообщили Don Day Таганрог.
В инфекционном отделении больницы недавно попала семья, тесты на коронавирус которой показали положительные результаты. Примечательно то, что сначала заразились родители и только потом двухмесячный ребенок. По словам медицинских работников учреждения, такой случай показывает, что если в семье заболел хотя бы один человек, то заражение других в ней – вопрос времени.
- На нашей практики не было случаев, когда в семье COVID-19 выявляли только у одного – рано или поздно вирус подхватывают все, - рассказала заместитель главного врача Светлана Чухловоя. – Инфицированный может передать заболевание огромному количеству людей.
Как сообщают врачи БСМП, в таких случаях ответственность человека является самой важной противоэпидемиологической мерой. Ведь только если он самоизолурется, количество заражений станет меньше. Если гражданин, имеющий положительный результат тестов на COVID-19, позволит себе даже выйти в магазин, то такая беспечность может привести к плачевным результатам.
- Если в доме с инфицированным проживают другие люди, то соблюдать режим самоизоляции он просто не сможет, - отметил главный врач БСМП Дмитрий Сафонов. – Ему в любом случае придется выйти в магазин, где он может заразить всех вокруг. Такое отношение способно привести к летальным исходам многих людей.