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Средневековую каменную лежанку с подогревом обнаружили в Азове

Средневековую каменную лежанку с подогревом обнаружили в Азове
В Азове Ростовской области нашли каменную лежанку 14-го века. В районе дома № 38 по улице Дзержинского археологи изучают жилой комплекс времён Средневековья.

На месте одного из домов обнаружили кан — лежанку, которая обогревалась с помощью горячего воздуха. По горизонтальным трубам он шёл от тандыра к дымоходу, после чего выходил на улицу. Вся конструкция имела в длину порядка четырёх метров.

- Ценность этого кана в том, что он, во-первых, целый, во-вторых, у него есть интересная особенность, которую раньше мы не фиксировали, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - У этого кана есть два вертикальных дымохода вместо одного. Либо хозяин жилища так боялся дыма, что перестраховался, либо перед нами просто следы ремонта.

Вся констукция была вырезана в глине, и пользовались ею достаточно долго. К сожалению, ничего, кроме этой лежанки, от жилища не сохранилось. Ещё одной неожиданностью для археологов стало то, что они нашли второй кан недалеко от первого. Однако его ещё предстоит раскопать и изучить. Но уже сейчас учёные видят, что он имеет необычную конструкцию.

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