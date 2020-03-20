Преподавателя одной из азовских школ госпитализировали в больницу с диагнозом «туберкулез»



В Азове школьного учителя с туберкулезом госпитализировали в медучреждение. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил DonDay.ru.



Дончанин поступил в больницу с подозрением на туберкулез 17 марта. Пациента положили в стационар областного диспансера в Батайске после подтверждения диагноза. Лечить преподавателя будут на протяжении нескольких месяцев.



По словам начальника противотуберкулезного диспансера Алии Дягилевой, анализы всех членов семьи больного показали отрицательный результат. Состояние учителя оценивается как удовлетворительное.



Специалисты также провели дезинфекцию одной из азовских школ, где работает пациент. Кроме того, на наличие туберкулеза проверяют педагогов и обучающихся, ранее контактировавших с больным.