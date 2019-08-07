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В Азове обнаружен обломок древнего архитектурного декора

В Азове обнаружен обломок древнего архитектурного декора

Археологи Азовского музея-заповедника при раскопках обнаружили обломок древнего фриза с медальоном, в который вписано изображение четырехлепесткового цветка. Плита была найдена на Петровском бульваре 9 августа.

Обломок вытесан из светло-серого известняка нижнедонского происхождения. Он был закопан в хозяйственной яме близ массивной стены древнего дома.
- Весной 1333 года в нашем городе побывал арабский путешественник Ибн Баттута, который отметил, что Азак имеет красивую постройку. Мы впервые обнаружили подтверждение его словам – найденный обломок представляет собой часть изысканного декора, - рассказал заведующий отделом археологии АМЗ Андрей Масловский.

По версии специалистов, фриз сломался еще в процессе строительства древнего здания и был выброшен в яму. По этой причине он хорошо сохранился до наших дней.

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