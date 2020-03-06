Костяной наконечник стрелы обнаружили при раскопках в Азове



Археологи в Азове Ростовской области обнаружили необычный предмет древности. Азак — средневековый город, и обычно находки датируются именно этим периодом. Сюрпризом для исследователей стал костяной наконечник для стрелы, который в 14 веке уже считался пережитком прошлого. К тому времени люди уже активно использовали в обиходе и компас, и даже башенные часы.



Заведующий отделом археологии Андрей Масловский обратил внимание на то, что наконечник обнаружили в той же усадьбе, где ранее была найдена булава. Судя по этому, владелец жилища был не чужд военному делу.



Костяные наконечники несколько раз встречались в культурном слое средневекового Азака, они отличаются разнообразием форм и качеством изготовлением. Вероятно, они предназначались не для военных дел, а для охоты.