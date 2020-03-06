Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Костяной наконечник стрелы обнаружили при раскопках в Азове

Костяной наконечник стрелы обнаружили при раскопках в Азове
Археологи в Азове Ростовской области обнаружили необычный предмет древности. Азак — средневековый город, и обычно находки датируются именно этим периодом. Сюрпризом для исследователей стал костяной наконечник для стрелы, который в 14 веке уже считался пережитком прошлого. К тому времени люди уже активно использовали в обиходе и компас, и даже башенные часы.

Заведующий отделом археологии Андрей Масловский обратил внимание на то, что наконечник обнаружили в той же усадьбе, где ранее была найдена булава. Судя по этому, владелец жилища был не чужд военному делу.

Костяные наконечники несколько раз встречались в культурном слое средневекового Азака, они отличаются разнообразием форм и качеством изготовлением. Вероятно, они предназначались не для военных дел, а для охоты.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.