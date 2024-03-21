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В Азове мужчину, вылившего зеленку в урну с бюллетенями, отправили в изолятор

В Азове мужчину, вылившего зеленку в урну с бюллетенями, отправили в изолятор
В Ростовской области суд рассмотрел административное дело в отношении 62-летнего мужчины. Юрия Ищенко признали виновным в мелком хулиганстве на избирательном участке во время выборов президента.

Инцидент произошел 15 марта в селе Самарском Азовского района. Около 11:00 Юрий пришел на избирательный участок №120 на улицу Московскую. Там мужчина стал оскорблять присутствующих, а потом попытался вырваться из рук полицейских, которые попытались его задержать.

В отношении Юрия Ищенко составили протокол за «Мелкое хулиганство». Азовский городской суд 20 марта отправил нарушителя в изолятор временного содержания на 48 часов (двое суток).

Отметим, что Юрий является фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он вылил зеленую жидкость в урну для голосования, тем самым, испортив бюллетени. Его подозревают в «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав». Мужчине грозит до года исправительных работ. Расследование уголовного дела продолжается.


Фото: соцсети (тг Азов События).
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