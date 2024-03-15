В Ростовской области мужчина облил зеленкой урну с бюллетенями

Фото: соцсети (тг Азов События).

В Ростовской области мужчина вылил зеленку в урну с бюллетенями. Инцидент произошел 15 марта в Азовском районе.По информации СУ СКР по Ростовской области, местный житель пришел в один из избирательных участков и вылил в урну жидкость зеленого цвета. Все бланки, которые находились в ящике, оказались испорчены.Полиция задержала 62-летнего жителя. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Теперь ему грозит до года исправительных работ или же штраф до 80 тысяч рублей. (либо же в размере зарплаты или иного дохода за период до полугода).