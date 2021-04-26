В Аксайском районе входы на рынках перекрыли бетонными блоками
Рынки «Классик», «Овощной», «Атлант» и «Алмаз» в Аксайском районе оградили бетонными блоками. Входы в торговые точки перекрыли в ночь на 28 апреля.
Фото проводимых работ опубликовал в социальных сетях один из торговцев, проезжавший мимо. На снимках видны несколько КамАЗов с бетонными блоками. Преграды перед входами устанавливали с помощью подъемного крана.
- Скорее всего, завтра тоже не будем работать, - прокомментировал мужчина. - Все въезды нам закроют, поэтому торговать – не вариант.
Как сообщалось ранее, утром 27 апреля тысячи силовиков и военных оцепили рынки. Правоохранители перекрыли все входы и выходы и вывели покупателей. Сотрудники полиции проверяли торговые точки.
Официальных вестей от властей и донского главка пока нет. Не исключено, что массовая проверка силовых структур связана с уголовным делом в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко, а также его предполагаемых подельников Бабаевых. Известно, что семья предпринимателей Бабаевых имеет доли на этих рынках. По версии следствия, Борзенко вместе с Бабаевыми незаконно завладели шестью земельными участками. За 21 год им удалось незаконным путем извлечь прибыль в размере более 200 миллионов рублей. Сейчас Борзенко и еще двое подозреваемых находятся в СИЗО.