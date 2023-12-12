Голубев: В Аксае введен режим ЧС из-за аварии на электросетях
В Аксае ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях. Об этом 12 декабря сообщил губернатор Ростовской области.
Массовые отключения света зафиксировали по всему региону. Сильный ветер рвет обледеневшие провода, оставляя людей без электричества. По данным на 17:00, энергоснабжение отключено у 150 тысяч человек. Это жители Таганрога, Ростова, Неклиновского, Азовского и Каменского района. Сложнее всего ситуация - в Аксае и Аксайском районе.
Сетевые организации задействовали более 150 бригад (почти 500 человек на 200 единицах спецтехники). Еще 20 дополнительных бригад направили в Ростовскую область из соседних субъектов: Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей.
Когда включат свет, неизвестно. Аварийно-восстановительные работы проводят с помощью резервных источников.