Голубев: В Аксае введен режим ЧС из-за аварии на электросетях

Фото: правительство Ростовской области.

В Аксае ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях. Об этом 12 декабря сообщил губернатор Ростовской области.Массовые отключения света зафиксировали по всему региону. Сильный ветер рвет обледеневшие провода, оставляя людей без электричества. По данным на 17:00, энергоснабжение отключено у 150 тысяч человек. Это жители Таганрога, Ростова, Неклиновского, Азовского и Каменского района. Сложнее всего ситуация - в Аксае и Аксайском районе.Сетевые организации задействовали более 150 бригад (почти 500 человек на 200 единицах спецтехники). Еще 20 дополнительных бригад направили в Ростовскую область из соседних субъектов: Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей.Когда включат свет, неизвестно. Аварийно-восстановительные работы проводят с помощью резервных источников.